Market Watch: This week market watch focuses on prices from two different markets in Freetown

January 14, 2022

By Elizabeth A. Kaine

Market Watch is a column that looks at the prices of commodities and foodstuff in the various markets across the city of Freetown. It seeks the views of traders as well as customers on sales of their goods and price at which the last consumer buys.

In this edition of market watch, Concord Times Elizabeth A. Kaine interviewed some traders and customers dealing in foodstuff and beverages in Freetown to determine the state of prices in foodstuff and beverages comparing both last week and this week prices in the country.

Goods Prices for Quantity Prices for Dovecut market kroo town market Long grain parboiled rice Le450,000 50kg Le 500,000 Long grain parboiled rice Le 260,000 25kg Le 250,000 Big joe rice Le300,00 50kg Le 300,00 Big joe rice Le 200,000 25kg Le 225,000 Premier parboiled rice Le390,000 50kg Le400,000 Premier parboiled rice Le 215,000 25kg Le 220,000 Honey parboiled rice Le 450,000 50kg Le 450,000 Honey parboiled rice Le 210,000 25kg Le 220,000 rice Le 2,500 cup Le 3,000 JPB broken rice Le 470,000 50kg Le 480,000 JPB broken rice Le 235,000 25kg Le 250,000 Thai jasmine Le 470,000 50kg Le 490,000 Sierra rice Le50,000 5kg Le 60,000 onion Le 330,000 Big bag Le 350,000 onion Le 120,000 Small bag Le 125,000 onion Le 10,000 5 for Le 10,000 pepper Le 850,000 Per bag Le 950,000 pepper Le 5000 Per cup Le 7,000 Isablela instead fatfillied powder milk Le 1.200,000 25kg Le 1.210,000 Classic instead milk Le 1.200,000 25kg Le 1.210,000 Nido milk Le 280,000 One big tin Le 250,000 Peak milk Le 270,000 One big tin Le 250,000 sugar Le 450,000 25kg Le 480,000 Palm oil Le 180,000 20lit Le 175,000 Paint Le 4,000 Paint Le 6,000 Paddi ground nut oil Le 370,000 20lit Le 380,000 Paddi ground nut oil Le 15,000 10lit Le 185,000 Leo oil Le 385,000 20lit Le 355,000 Canola oil Le 150,000 8lit Le 150,000 Bama mayonnaise Le 40,000 Medium size Le 45,000 Jago mayonnaise Le 38,000 Medium size Le 35,000 Paddi mayonnaise Le38,000 Medium size Le35,000 Paddi maggie Le 25,000 1packet Le 25,000 onga Le 35,000 1 packet Le 40,000 Maltina Le 110,000 1dozen Le 110,000 Fanta Le 98,000 2 dozen Le 98,000 Cocacola Le 98,000 2 dozen Le 98,000 Vimto Le 150,000 2 dozen Le 140,000 Vicco malt Le 195,00 2 dozen Le 200,000 maltamax Le 155,000 2 dozen Le 150,000 Super malt Le 240,000 2 dozens Le 240,000 Power malt Le 230,000 2 dozens Le 220,000 Mutzig beer Le 135,000 1 dozen Le 125,000 Savanna Le 400,000 1 cartoon Le 410,000 Guinness Le 200,000 1 dozens Le 220,000 Bittercola power drink Le 45,000 2 dozen Le 55,000 Gulf water bottle Le 25,000 Medium size Le 25,000 Bravely water bottle Le 22,000 Medium size Le 23,000 Grafton water bottle Le 60,000 Medium size Le 60,000 Grafton Le 7,000 Sachet Le 7,000 Bitter cola Le 55.00 1.dozen Le45,000 Pager gin Le 1.000 1.dozen Le13,000 Beef (cow) Le 35,000 1pound Le 40,000 Family care Le 5,000 sachet Le 6000 bafa Le 5,000 sachet Le 6000